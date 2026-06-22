Le suspect abattu

La fin de l'alerte a été donnée, lundi après-midi, au dans la foulée de la fusillade survenue à Montréal. C'est donc une autre opération qui commence: celle de l'enquête.

Écoutez à ce sujet, Paul Laurier, ex-policier de la Sûreté du Québec et président d'une firme de sécurité, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Paul Laurier que le Bureau des enquêtes indépendantes mènera l'enquête, vu qu'un corps policier a été impliqué dans l'opération.

Une opération de fouille judiciaire, avec des équipes spécialisées en balistique et empreintes viseront à déterminer l'identité du suspect abattu.

«On va déployer tout ce qu'on a pour aller chercher la preuve et comprendre, un, qui est l'individu, et deux, est-ce qu'il est lié à une autre organisation où c'est quelqu'un qui est solitaire.»

Ce dernier souligne l'importance des faits avérés, la collecte d'ADN, l'utilisation de caméras, et la nécessité de mandats légaux, tout en évoquant le défi de filtrer les informations provenant des médias sociaux.