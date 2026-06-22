Fusillade dans Côte-des-Neiges

La violente fusillade qui a éclaté en fin d'avant-midi près de l'autoroute Décarie a plongé les automobilistes dans le chaos.

Parmi eux, San Cabrela, un automobiliste qui circulait calmement dans le secteur, a vu un projectile d'arme à feu traverser la vitre du côté passager de son propre véhicule.

Ce dernier raconte que son fils devait initialement l'accompagner pour pratiquer sa conduite en vue d'obtenir son permis, mais le père a changé d'idée à la dernière minute. San Cabrela remercie la vie pour cette décision.

Écoutez le témoignage de San Cabrela, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.