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Fusillade dans Côte-des-Neiges

Un automobiliste frôle la mort alors qu'un projectile traverse sa voiture

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 juin 2026 17:05

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Un automobiliste frôle la mort alors qu'un projectile traverse sa voiture
Le périmètre de la scène de crime était bouclé / PC/Christopher Katsarov

La violente fusillade qui a éclaté en fin d'avant-midi près de l'autoroute Décarie a plongé les automobilistes dans le chaos.

Parmi eux, San Cabrela, un automobiliste qui circulait calmement dans le secteur, a vu un projectile d'arme à feu traverser la vitre du côté passager de son propre véhicule. 

Ce dernier raconte que son fils devait initialement l'accompagner pour pratiquer sa conduite en vue d'obtenir son permis, mais le père a changé d'idée à la dernière minute. San Cabrela remercie la vie pour cette décision.

Écoutez le témoignage de San Cabrela, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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