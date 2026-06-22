Travail des groupes d'intervention

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, fera un point de presse à 17h15, elle qui devait faire une annonce sur la Rive-Sud de Montréal avec Ian Lafrenière, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure.

On discute maintenant du travail des policiers dans des circonstances comme celles d'aujourd'hui.

Écoutez Michel Wilson, ex-commandant du groupe tactique d'intervention au SPVM, expert en emploi de la force, avec l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

Michel Wilson analyse l’intervention, évoquant le déploiement du blindé, la gestion du périmètre, l’entraînement des policiers face aux tireurs actifs, et l’importance du soutien psychologique post-événement.