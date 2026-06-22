Travail des groupes d'intervention

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, fera un point de presse à 17h15, elle qui devait faire une annonce sur la Rive-Sud de Montréal avec Ian Lafrenière, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure.
On discute maintenant du travail des policiers dans des circonstances comme celles d'aujourd'hui.
Écoutez Michel Wilson, ex-commandant du groupe tactique d'intervention au SPVM, expert en emploi de la force, avec l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
Michel Wilson analyse l’intervention, évoquant le déploiement du blindé, la gestion du périmètre, l’entraînement des policiers face aux tireurs actifs, et l’importance du soutien psychologique post-événement.
«C'est éprouvant, ces événements, pour tous les niveaux de policiers, de patrouille, d'intervention, également de groupe tactique d'intervention. Ça demeure éprouvant. Et, évidemment, notre but au départ, c'est de neutraliser la menace.»