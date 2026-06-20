Congés scolaires

Alors que la période des congés estivaux est souvent associée au soleil et au repos, elle peut aussi être appréhendée, notamment par les parents qui doivent jongler entre le travail et la gestion des enfants.

Les grands-parents jouent souvent un rôle important pour soulager les familles pendant les vacances scolaires.

Le stress et l’anxiété peuvent aussi provenir de la pression liée à l'inscription aux camps de jour, qui devient de plus en plus compétitive d’année en année.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise aborder le tout, samedi, au micro de Denis Lévesque.