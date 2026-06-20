Souvenirs idéalisés

La nostalgie est au centre de beaucoup de films ou de séries dernièrement, où l'on exploite des souvenirs heureux d’une époque révolue.

On a pu le voir récemment avec la série Vitrerie Joyal, qui est directement inspirée de la vie de Martin Matte dans les années 1990.

Cette tendance a eu un impact sur les ventes d’objets oubliés comme les téléphones à clapet ou encore sur le nombre d'écoutes d’artistes qui n’ont rien offert à leur public depuis des années.

Écoutez l’analyse de la journaliste Olivia Lévy, qui aborde le tout, samedi, avec l’équipe de l’émission Signé Lévesque.