 Aller au contenu
Souvenirs idéalisés

Sommes-nous trop nostalgiques des époques passées?

par 98.5

0:00
6:29

Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 juin 2026 10:33

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Sommes-nous trop nostalgiques des époques passées?
Denis Lévesque / Cogeco Média

La nostalgie est au centre de beaucoup de films ou de séries dernièrement, où l'on exploite des souvenirs heureux d’une époque révolue.

On a pu le voir récemment avec la série Vitrerie Joyal, qui est directement inspirée de la vie de Martin Matte dans les années 1990.

Cette tendance a eu un impact sur les ventes d’objets oubliés comme les téléphones à clapet ou encore sur le nombre d'écoutes d’artistes qui n’ont rien offert à leur public depuis des années.

Écoutez l’analyse de la journaliste Olivia Lévy, qui aborde le tout, samedi, avec l’équipe de l’émission Signé Lévesque.

Vous aimerez aussi

Saint-Jean-Baptiste: d’où vient la fête nationale du Québec
Signé Lévesque
Saint-Jean-Baptiste: d’où vient la fête nationale du Québec
0:00
7:06
Été pluvieux: «On n'est pas du bon bord de la circulation atmosphérique»
Signé Lévesque
Été pluvieux: «On n'est pas du bon bord de la circulation atmosphérique»
0:00
6:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Disiz mis à l’honneur par les Francos de Montréal
Rattrapage
Rap francophone
Disiz mis à l’honneur par les Francos de Montréal
Les Québécois indécis: «La campagne électorale va être fondamentale»
Rattrapage
Élections provinciales
Les Québécois indécis: «La campagne électorale va être fondamentale»
Saint-Jean-Baptiste: d’où vient la fête nationale du Québec
Rattrapage
24 juin
Saint-Jean-Baptiste: d’où vient la fête nationale du Québec
Vacances: Le casse-tête de l'organisation pour les parents
Rattrapage
Congés scolaires
Vacances: Le casse-tête de l'organisation pour les parents
Prix des logements: des augmentations de loyer jusqu'à 50% dénoncées
Rattrapage
Crise de l’abordabilité
Prix des logements: des augmentations de loyer jusqu'à 50% dénoncées
Diane Dufresne à travers ses performances de la Saint-Jean
Rattrapage
Fête nationale
Diane Dufresne à travers ses performances de la Saint-Jean
Le racisme systémique: «Une notion scientifique» -Frédéric Bérard
Rattrapage
Un phénomène aussi présent au Québec
Le racisme systémique: «Une notion scientifique» -Frédéric Bérard
Le bassiste de Kiss en Mauricie: une bonne prise pour une salle de Shawinigan
Rattrapage
Le tour des régions
Le bassiste de Kiss en Mauricie: une bonne prise pour une salle de Shawinigan
Qlub social: une alternative québécoise et sécuritaire aux grandes plateformes?
Rattrapage
Réseaux sociaux
Qlub social: une alternative québécoise et sécuritaire aux grandes plateformes?
Accord iranien: «Trump sent la soupe chaude pour les élections de mi-mandat»
Rattrapage
Entente iranienne contestée
Accord iranien: «Trump sent la soupe chaude pour les élections de mi-mandat»
Haïti est le premier pays éliminé de la Coupe du monde de soccer
Rattrapage
Mondial 2026
Battus par le Brésil
Haïti est le premier pays éliminé de la Coupe du monde de soccer
La pluie oblige le report de certains travaux routiers à Montréal
Rattrapage
Du répit pour les usagers
La pluie oblige le report de certains travaux routiers à Montréal
Été pluvieux: «On n'est pas du bon bord de la circulation atmosphérique»
Rattrapage
1000 millimètres de pluie en un jour
Été pluvieux: «On n'est pas du bon bord de la circulation atmosphérique»
Enquête sur le meurtre de Rachelle Wrathmall, 19 ans après les faits
Rattrapage
Son mari retrouvé par La Presse
Enquête sur le meurtre de Rachelle Wrathmall, 19 ans après les faits