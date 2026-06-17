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L’inflation alimentaire expliquée

Enquête sur la hausse des prix en épicerie au Canada

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Entendu dans

La commission

le 17 juin 2026 12:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Enquête sur la hausse des prix en épicerie au Canada
L’augmentation des coûts touche tous les maillons de la chaîne, rendant difficile la baisse des prix., explique le PDG de l'Association des détaillants en alimentation du Québec. / Chris Young/ La Presse Canadienne

Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l’Association des détaillants en alimentation du Québec, commente l'enquête du Bureau de la concurrence sur la hausse des prix alimentaires. 

Il explique que l'inflation n'est pas le fait d'un seul acteur, mais résulte d'une accumulation de hausses à chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement (carburant, salaires, assurances) depuis 2019.

Il se montre pessimiste quant à une baisse à court terme, qualifiant le niveau actuel de «nouveau plancher», écartant aussi l’idée d’une épicerie d’État, la jugeant peu viable face aux géants du marché...

Écoutez Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l'Association des détaillants en alimentation du Québec, mercredi midi à La commission

«J'ai une très mauvaise [nouvelle] pour les auditeurs, c'est qu'il n'y a pas de signe de ralentissement des indices. Quand on regarde les assurances, quand on regarde l'énergie, quand on regarde les frais de interchange, quand on regarde le prix des intrants, quand on regarde les salaires, ce n'est que des courbes qui vont vers la hausse.»

Pierre-Alexandre Blouin

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