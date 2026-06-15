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Les reprises de logements ont triplé en 12 ans

Crise du logement: «Ces chiffres-là, c'est seulement la pointe de l'iceberg»

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Entendu dans

La commission

le 15 juin 2026 12:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Crise du logement: «Ces chiffres-là, c'est seulement la pointe de l'iceberg»
66 % des demandes de reprise sont acceptées par le TAL, souvent sans vérification rigoureuse, dénonce le représentant du RCLALQ. / U. J. Alexander/ Adobe Stock

Jean-Christophe Bureau dénonce le traitement asymétrique entre locataires et propriétaires devant le Tribunal administratif du logement (TAL).

Il affirme que le nombre de reprises de logement a triplé en douze ans, un phénomène largement sous-estimé car la majorité des cas se règlent hors cour.

De plus, 85 % de ces reprises s'avéreraient frauduleuses.

Face à un taux de décision favorable aux propriétaires de 66 %, le regroupement accuse le TAL de favoritisme et réclame du gouvernement la reconduction immédiate et l'élargissement du moratoire sur les évictions.

Écoutez Jean-Christophe Bureau, organisateur communautaire le RCLALQ, lundi midi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

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