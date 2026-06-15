Les reprises de logements ont triplé en 12 ans

Jean-Christophe Bureau dénonce le traitement asymétrique entre locataires et propriétaires devant le Tribunal administratif du logement (TAL).

Il affirme que le nombre de reprises de logement a triplé en douze ans, un phénomène largement sous-estimé car la majorité des cas se règlent hors cour.

De plus, 85 % de ces reprises s'avéreraient frauduleuses.

Face à un taux de décision favorable aux propriétaires de 66 %, le regroupement accuse le TAL de favoritisme et réclame du gouvernement la reconduction immédiate et l'élargissement du moratoire sur les évictions.

Écoutez Jean-Christophe Bureau, organisateur communautaire le RCLALQ, lundi midi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.