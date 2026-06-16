Popularité grandissante

Le New Country connaît une popularité sans précédent, propulsé par des chiffres d'écoute impressionnants au Canada.

Entre l'été 2024 et 2025, les écoutes de country canadien ont bondi de 10 %, dépassant les 600 millions d'auditeurs.

Le volet francophone n'est pas en reste, affichant une croissance spectaculaire de 64 % sur cinq ans.

Des événements majeurs comme le festival LASSO à Montréal confirment cet engouement. Shania Twain demeure une figure incontournable à l'international, alors que de nombreux talents féminins d'ici émergent avec force.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix analyser la popularité du New country au Québec et au Canada, mardi, à Lagacé le matin.

Trois artistes féminines à découvrir