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Ascension fulgurante d'un Québécois

Elliott Mondou nommé adjoint au DG des Blues à seulement 25 ans

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 juin 2026 05:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Elliott Mondou nommé adjoint au DG des Blues à seulement 25 ans
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le Québécois Elliott Mondou, âgé d'à peine 25 ans, vient d'être nommé adjoint au directeur général des Blues de St-Louis, Alexander Steen.

Ayant commencé à 15 ans comme entraîneur vidéo pour les Cataractes de Shawinigan, il a gravi les échelons avec Hockey Canada avant de joindre les Blues en 2022.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter cette nomination qui fait jaser dans le monde du hockey.

Autres sujets abordés

  • De nombreuses surprises à la Coupe du monde de soccer lundi; 
  • Congédiement éclair du sélectionneur tunisien en pleine Coupe du monde;
  • Célébrations des Hurricanes;
  • Le parcours atypique d'Eric Tulsky, directeur général des Hurricanes.

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