Ascension fulgurante d'un Québécois

Le Québécois Elliott Mondou, âgé d'à peine 25 ans, vient d'être nommé adjoint au directeur général des Blues de St-Louis, Alexander Steen.
Ayant commencé à 15 ans comme entraîneur vidéo pour les Cataractes de Shawinigan, il a gravi les échelons avec Hockey Canada avant de joindre les Blues en 2022.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter cette nomination qui fait jaser dans le monde du hockey.
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