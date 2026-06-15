Enquête au SPVM et la mairesse

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez poursuivent leur échange sur la gestion de la crise au Poste 39 du SPVM.

Tout en reconnaissant les arguments de sa coanimatrice sur les règles d'impartialité au Québec, Luc Ferrandez insiste sur le fait que la mairesse de Montréal a raté une occasion politique d'afficher un soutien indéfectible envers son chef de police, Fady Dagher.

Selon lui, exiger une enquête externe envoie un mauvais signal au public en plus de fragiliser l'autorité de la direction policière, qui a pourtant agi avec fermeté et transparence dès le départ.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez, lundi midi à La commission avec Nathalie Normandeau.