 Aller au contenu
La commission

Entente Iran-États-Unis, SPVM, PSPP et péages routiers

par 98.5

0:00
4:38

Entendu dans

La commission

le 15 juin 2026 12:19

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Entente Iran-États-Unis, SPVM, PSPP et péages routiers
La commission / Cogeco Média

Pour la dernière semaine avant les vacances estivales, La commission s'ouvre sur les projets de Luc Ferrandez, qui concède avoir sous-estimé l'ampleur des rénovations de sa maison... 

L'actualité politique prend rapidement le dessus avec le conflit opposant Paul St-Pierre Plamondon au PLQ, le chef péquiste refusant de s'excuser pour ses propos liés au crime organisé.

Enfin, les commissaires reviennent sur l'intervention de la ministre Christine Fréchette au micro de Patrick Lagacé, où elle n'a pas exclu l'implantation de péages routiers au Québec, ouvrant ainsi la porte à une potentielle nouvelle mesure caquiste.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter l'actualité, lundi midi. 

Vous aimerez aussi

Un wallaby en fuite à Boucherville
Lagacé le matin
Un wallaby en fuite à Boucherville
0:00
4:41
Quels sont les bruits qui vous incommodent en ville?
Radio textos
Quels sont les bruits qui vous incommodent en ville?
0:00
22:36
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Explosion des loyers au Québec: le silence de la CAQ
Rattrapage
Un enjeu de société devenu incontournable
Explosion des loyers au Québec: le silence de la CAQ
Crise du logement: «Ces chiffres-là, c'est seulement la pointe de l'iceberg»
Rattrapage
Les reprises de logements ont triplé en 12 ans
Crise du logement: «Ces chiffres-là, c'est seulement la pointe de l'iceberg»
Le Canada s’apprête à disputer son premier match de Coupe du monde
Rattrapage
Mondial 2026
Soccer
Le Canada s’apprête à disputer son premier match de Coupe du monde
Le québécois Aiemann Zahabi à l'évènement de lutte à la Maison-Blanche
Rattrapage
80e anniversaire du président Trump
Le québécois Aiemann Zahabi à l'évènement de lutte à la Maison-Blanche
La Suisse votera pour imposer un plafond à sa population
Rattrapage
Référendum historique
La Suisse votera pour imposer un plafond à sa population
Tendances fitness sur les réseaux sociaux: «Ces idéaux deviennent obsessifs»
Rattrapage
Chronique bien-être et santé
Tendances fitness sur les réseaux sociaux: «Ces idéaux deviennent obsessifs»
Fin de session 58 jours après l'arrivée de Christine Fréchette
Rattrapage
Premier bilan du nouveau gouvernement
Fin de session 58 jours après l'arrivée de Christine Fréchette
80e anniversaire: Donald Trump voit les choses en grand
Rattrapage
5 000 personnes attendues
80e anniversaire: Donald Trump voit les choses en grand
Droit à la réparabilité: «Les études n'ont pas été réalisées correctement»
Rattrapage
Les fournisseurs haussent leur prix
Droit à la réparabilité: «Les études n'ont pas été réalisées correctement»
Entrée en bourse de SpaceX: spéculation ou véritable succès financier?
Rattrapage
Actualité du jour
Entrée en bourse de SpaceX: spéculation ou véritable succès financier?
Un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis atteint, selon le Pakistan
Rattrapage
Moyen-Orient
Un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis atteint, selon le Pakistan
Le déficit québécois revu à la baisse à 7,2 milliards
Rattrapage
Porté par la force de l'économie domestique
Le déficit québécois revu à la baisse à 7,2 milliards
SpaceX réalise une entrée en bourse fracassante
Rattrapage
Finances
SpaceX réalise une entrée en bourse fracassante
Indépendance alimentaire: un coup de pouce attendu par les producteurs
Rattrapage
3.2 milliards accordés sur 10 ans
Indépendance alimentaire: un coup de pouce attendu par les producteurs