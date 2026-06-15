Pour la dernière semaine avant les vacances estivales, La commission s'ouvre sur les projets de Luc Ferrandez, qui concède avoir sous-estimé l'ampleur des rénovations de sa maison...

L'actualité politique prend rapidement le dessus avec le conflit opposant Paul St-Pierre Plamondon au PLQ, le chef péquiste refusant de s'excuser pour ses propos liés au crime organisé.

Enfin, les commissaires reviennent sur l'intervention de la ministre Christine Fréchette au micro de Patrick Lagacé, où elle n'a pas exclu l'implantation de péages routiers au Québec, ouvrant ainsi la porte à une potentielle nouvelle mesure caquiste.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter l'actualité, lundi midi.