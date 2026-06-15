Ouverture du MET à Saint-Hubert

La ministre du Tourisme, Amélie Dionne, et plusieurs personnalités étaient présentes lundi pour l’inauguration du MET, le nouvel Aéroport métropolitain de Montréal à Saint-Hubert.

Écoutez Simon-Pierre Diamond, président par intérim du MET (l’Aéroport métropolitain de Montréal), en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.