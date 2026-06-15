Ouverture du MET à Saint-Hubert

La ministre du Tourisme, Amélie Dionne, et plusieurs personnalités étaient présentes lundi pour l’inauguration du MET, le nouvel Aéroport métropolitain de Montréal à Saint-Hubert.
Écoutez Simon-Pierre Diamond, président par intérim du MET (l’Aéroport métropolitain de Montréal), en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Aujourd'hui, on s'attend à peu être 1000 voyageurs à l'aérogare. C'est un départ en douceur, mais dès la semaine prochaine, on va être déjà à 25 vols par jour. Toutes les grandes métropoles du monde, que ce soit en Europe ou ici, sont desservies par un réseau d'aéroports. Il y a toujours un hub principal, c'est-à-dire de la connexion internationale. Ça chez nous, c'est le travail, de l'aéroport Montréal-Trudeau. Nous, on vient complémenter ça.»
Il discute ensuite du projet de développer majoritairement des avions monocouloirs, plus petits et plus économiques.