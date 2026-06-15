Un enjeu de société devenu incontournable

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent l'inaction gouvernementale face à la crise généralisée du logement au Québec.

L'écart massif entre les loyers légaux et le marché pousse les propriétaires à évincer les locataires, un phénomène exacerbé par un grave déficit entre l'offre et la demande.

Luc Ferrandez illustre la situation par des cas d'abus flagrants, comme des loyers exorbitants sans rénovation.

Les commissaires déplorent le silence de la ministre de l'Habitation à l'approche du 1er juillet, alors que le logement s'impose désormais comme une priorité citoyenne majeure ayant un impact direct sur les revendications salariales.

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi midi à La commission.