Honoraires de 50 millions pour un pharmacien

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur les révélations entourant un pharmacien ayant empoché 50 millions de dollars d'honoraires en un an.

Benoît Morin, président de l'AQPP, précise que cette situation découle de la concentration de médicaments de spécialité très coûteux.

Il dénonce les programmes de support aux patients (PSP) financés par les compagnies pharmaceutiques, qui influencent les patients et les dirigent vers des pharmacies précises au détriment de leur pharmacie habituelle.

L'AQPP a d'ailleurs intenté un recours collectif pour contrer ces pratiques qu'elle juge contraires à la réglementation québécoise.

Écoutez Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, expliquer le tout, lundi après-midi à La commission.