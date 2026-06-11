La vérificatrice générale du Québec critique sévèrement la gestion des subventions octroyées à la filière batterie sous l'égide de l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon.

Elle estime que le gouvernement de la CAQ a appuyé plusieurs projets dans la filière batterie avec peu de planification et que plusieurs risques ont été mal identifiés.

En tout, ce sont plusieurs centaines de millions de dollars qui auraient été perdus par le gouvernement.

De son côté, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, rejette la responsabilité des déboires de la filière batterie sur son prédécesseur Pierre Fitzgibbon.

Écoutez les différentes réactions sur nos ondes au rapport de la vérificatrice générale du Québec.