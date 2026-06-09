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Transport collectif

TGV Québec-Toronto? Le BQ craint un gouffre financier, QS défend le projet

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juin 2026 16:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
TGV Québec-Toronto? Le BQ craint un gouffre financier, QS défend le projet
Martin Imbleau, président et chef de la direction d'Alto, en décembre 2025. / La Presse Canadienne

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, fait réagir après avoir déclaré qu’un gouvernement péquiste retirerait le Québec du projet de train grande vitesse (TGV) entre Québec et Toronto.

Le Bloc québécois (BQ) est aussi contre le projet tandis que Québec solidaire (QS) dénonce une posture idéologique des deux partis face à l'urgence d'investir dans les transports collectifs.

Le député bloquiste de Mirabel, Jean-Denis Garon, remet sérieusement en question la gestion financière de la société Alto et du gouvernement fédéral, estimant que la facture réelle du projet pourrait bondir entre 150 et 200 milliards de dollars en incluant la charge de la dette et les coûts d'opération. 

De son côté, la porte-parole féminine de Québec solidaire, Ruba Ghazal, déplore l'opposition du PQ.

Mme Ghazal insiste sur le fait qu'abandonner le projet priverait le Québec de retombées et de financements majeurs, tout en convenant qu'il faut mieux consulter l'Union des producteurs agricoles (UPA) pour protéger les terres.

Écoutez Jean-Denis Garon suivi de Ruba Ghazal, mardi, au Québec maintenant.

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