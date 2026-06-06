Loi sur la vente de boissons énergisantes

Le projet de loi qui vise à interdire la vente des boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans a donné lieu à de nombreux débats cette semaine.

Si les partis politiques provinciaux souhaitent tous aller de l’avant avec cette mesure, le Parti conservateur du Québec et sa députée Maïté Blanchette Vézina ont annoncé qu'ils voteront contre son adoption.

Les conservateurs regrettent l’absence de débat profond sur le sujet avant le vote par les élus.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand à l'occasion de sa revue de presse, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés