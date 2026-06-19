Le modèle de mobilité québécois

Face à l'ouverture de la ministre Christine Fréchette et de la première ministre concernant l'implantation de péages, notamment pour le projet de troisième lien, l'expert Pierre Barrieau tempère les attentes.

Selon ce spécialiste en planification des transports, un montant de passage trop élevé ferait s'effondrer la demande.

Toutefois, il soutient que la tarification routière deviendra obligatoire au Québec.

Le sous-financement chronique, la dégradation majeure des infrastructures et la baisse des revenus de la taxe sur l'essence avec l'arrivée des véhicules électriques forceront l'État à diversifier ses sources de revenus.

Écoutez Pierre Barrieau, spécialiste en planification du transport, expliquer le tout vendredi à La commission.