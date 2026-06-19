Le PCQ demande des excuses

Éric Duhaime demande au chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, de formuler des excuses après qu’il l’a accusé de fraude lors des élections partielles qui se sont tenues dans le comté d’Arthabaska.

Le Parti conservateur a récemment reçu le remboursement final des dépenses électorales pour cette partielle sans que le Directeur général des élections donne suite à la plainte du chef du Parti québécois.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec commenter le tout, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il pointe du doigt le comportement de son adversaire en citant aussi ses derniers propos en lien avec le Parti libéral et le crime organisé.