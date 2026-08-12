À l'aube des élections

La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, critique vertement les politiques du gouvernement de la Coalition avenir Québec.

Mme Picard appelle à une mobilisation en vue des prochaines élections afin d'élire un gouvernement qui préservera le soutien aux organismes sans but lucratif et qui protégera véritablement les travailleurs.

Celle qui est à la direction du plus important regroupement syndical au Québec indique que l'organisation n'offrira son appui à aucun parti politique durant la prochaine campagne électorale, ne souhaitant pas devenir la «succursale» de l'une des formations politiques.

Écoutez la présidente de la FTQ, Magali Picard, en discuter, mercredi, au micro de Philippe Cantin.