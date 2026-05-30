Spectacle à Toronto

Deux artistes canadiens, Bryan Adams et Jim Carrey, participeront au spectacle d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA qui se tiendra à Toronto au cours du mois de juin.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter des célébrations entourant la Coupe du Monde, samedi, à Signé Lévesque.

Le chroniqueur y va également d'un petit segment généalogie en retraçant les origines françaises de l'acteur Jim Carrey, dont le descendant Marc-François Carré serait arrivé au Québec en 1740 depuis Saint-Malo.