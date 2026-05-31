Icone d'Hollywood

Figure fascinante et mystérieuse, Marilyn Monroe demeure une icône incontournable de la culture populaire américaine. Si le destin n'en avait pas décidé autrement, la célèbre actrice célébrerait son 100ᵉ anniversaire de naissance ce 1er juin.

Pour souligner cet anniversaire, la Cinémathèque québécoise présentera trois films qui ont marqué sa carrière.

Qu'en était-il de son talent d'actrice? Selon le producteur Marcel Jean, les clichés entourant cette vedette n'enlèvent rien à ses talents de comédienne.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de la carrière de Marilyn Monroe, dimanche, au micro de Denis Lévesque.