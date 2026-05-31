Nouvelle biographie

L'humoriste, conférencière et marathonienne en fauteuil roulant Jani Barré publie son deuxième livre 157 fractures. Histoire vraie. La suite dix ans plus tard.

Atteinte d’ostéogenèse imparfaite, communément appelée la maladie des os de verre, elle a subi pas moins de 157 fractures au cours de sa vie. La maladie physique ne l'a pas empêché de se dépasser dans le sport, elle qui détient plusieurs records Guinness.

Écoutez l'humoriste, conférencière et athlète Jani Barré discuter de son nouveau livre, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.