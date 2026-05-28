De Cowboys Fringants à scientifique en chef

Le gouvernement du Québec a annoncé la nomination de Jérôme Dupras pour succéder à Rémi Quirion au poste de scientifique en chef.

Connu du grand public comme bassiste du groupe Les Cowboys Fringants, il est également professeur à l'Université du Québec en Outaouais.

En entrevue, il explique que ses fonctions consisteront à conseiller l'État sur les grands chantiers de société, comme les changements climatiques, et à diriger le Fonds de recherche du Québec.

Écoutez Jérôme Dupras, membre des Cowboys Fringants et nouveau scientifique en chef, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.