Bien qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Dany Dubé se prête à l'exercice d'identifier les potentiels candidats au trophée Conn Smyth chez les Canadiens.

Qui sont les joueurs qui offrent les meilleures performances depuis le début des séries?

L'analyste se base sur le nombre d'étoiles du match décerné aux joueurs et sur les performances lors des matchs numéro sept. En se basant sur ce système, Jakub Dobes, Alex Newhook et Lane Hutson se démarquent pour le titre de joueur le plus performant, selon Dany Dubé.

Écoutez le commentaire de Dany lors du deuxième entracte du match Canadiens-Hurricanes, samedi.