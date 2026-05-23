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Le commentaire de Dany

Les joueurs qui se signalent chez le CH jusqu'à maintenant

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 23 mai 2026 21:03

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Les joueurs qui se signalent chez le CH jusqu'à maintenant
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Bien qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Dany Dubé se prête à l'exercice d'identifier les potentiels candidats au trophée Conn Smyth chez les Canadiens.

Qui sont les joueurs qui offrent les meilleures performances depuis le début des séries?

L'analyste se base sur le nombre d'étoiles du match décerné aux joueurs et sur les performances lors des matchs numéro sept. En se basant sur ce système, Jakub Dobes, Alex Newhook et Lane Hutson se démarquent pour le titre de joueur le plus performant, selon Dany Dubé.

Écoutez le commentaire de Dany lors du deuxième entracte du match Canadiens-Hurricanes, samedi.

Autre sujet abordé:

  • Ryan Johnson devient DG des Canucks: qui choisira-t-il pour remplacer Adam Foote derrière le banc?

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