Des centaines de drones utilisés

600 drones et 90 missiles ont été lancés par la Russie sur l'Ukraine, samedi, rapporte Caroline Bertrand, occasionnant au moins quatre morts et une soixantaine de blessés.
Moscou aurait notamment utilisé missile balistique à portée intermédiaire, occasionnant des dégâts sur des infrastructures civiles ukrainiennes.
Écoutez la revue de presse de la journaliste Caroline Bertrand, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.
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