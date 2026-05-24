J'en reviens pas

Le chroniqueur Jean-François Baril a eu des soucis avec des bornes de recharge désuètes, samedi, alors qu'il voulait recharger sa voiture hybride.
Que s'est-il passé? Pourquoi roule-t-il moins en voiture électrique qu'avant?
Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, partager leurs humeurs du jour, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
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