J'en reviens pas

Le chroniqueur Jean-François Baril a eu des soucis avec des bornes de recharge désuètes, samedi, alors qu'il voulait recharger sa voiture hybride.

Que s'est-il passé? Pourquoi roule-t-il moins en voiture électrique qu'avant?

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, partager leurs humeurs du jour, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

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