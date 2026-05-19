Dans le cadre de sa chronique mardi midi, le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie se penche sur la course primaire républicaine dans le nord du Kentucky.

Le représentant sortant Thomas Massie, un libertarien élu depuis 2012, fait face à une opposition féroce de la part du camp de Donald Trump.

Bien qu'il soit pro-Trump sur plusieurs aspects, M. Massie s'est attiré les foudres du président pour avoir été le seul républicain à voter contre lui sur certaines questions constitutionnelles et de dépenses.

En réponse, le candidat soutenu par le président bénéficie d'un financement massif de 32 millions de dollars, une somme astronomique pour une région de la taille de Boucherville, alors que sa seule plateforme électorale se résume à «appuyer le président Trump».

Écoutez le spécialiste de la politique américaine, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, Guillaume Lavoie, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Ce duel s'annonce comme un véritable référendum sur l'emprise absolue de Trump sur le Parti républicain.

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