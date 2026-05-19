La technologie de la biopsie liquide pourrait permettre d’identifier des cancers grâce à une simple prise de sang, révèle un récent article du magazine L’Actualité.

Écoutez Alexandre Pellan Cheng, professeur agrégé au Département de génie des systèmes de l’École de technologie supérieure et auteur de cet article, en discuter mardi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.