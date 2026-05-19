La technologie de la biopsie liquide pourrait permettre d’identifier des cancers grâce à une simple prise de sang, révèle un récent article du magazine L’Actualité.
Écoutez Alexandre Pellan Cheng, professeur agrégé au Département de génie des systèmes de l’École de technologie supérieure et auteur de cet article, en discuter mardi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Si les biopsies liquides deviennent assez bonnes pour entrer dans la pratique clinique, on espère vraiment pouvoir démocratiser l’accès aux soins. Parce que, comme vous le mentionnez, une prise de sang peut se faire assez facilement dans plusieurs contextes, tandis que des scans et des rendez-vous avec des médecins peuvent être un peu plus complexes à organiser sur le plan logistique.»