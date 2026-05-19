L'importance cruciale d'une clause «grand-père»

Le député français Christopher Weissberg, qui représente la communauté française au Canada et aux États-Unis, a directement interpellé la première ministre, Christine Fréchette, lors de sa visite à Paris.

Au cœur de leurs discussions: l'accès au Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour les ressortissants français déjà établis au Québec.

Bien qu'il salue l'ouverture de la ministre à vouloir rouvrir ce dossier, M. Weissberg insiste sur l'importance cruciale d'implanter une clause «grand-père» afin de protéger les droits acquis de ceux qui ont tout quitté pour s'installer dans la province avant les réformes de novembre 2025.

Écoutez le député Christopher Weissberg aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.