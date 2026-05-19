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L'importance cruciale d'une clause «grand-père»

PEQ: Le député Christopher Weissberg interpelle Christine Fréchette

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Entendu dans

La commission

le 19 mai 2026 14:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
PEQ: Le député Christopher Weissberg interpelle Christine Fréchette
La commission / Thibault Camus / The Associated Press

Le député français Christopher Weissberg, qui représente la communauté française au Canada et aux États-Unis, a directement interpellé la première ministre, Christine Fréchette, lors de sa visite à Paris.

Au cœur de leurs discussions: l'accès au Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour les ressortissants français déjà établis au Québec.

Bien qu'il salue l'ouverture de la ministre à vouloir rouvrir ce dossier, M. Weissberg insiste sur l'importance cruciale d'implanter une clause «grand-père» afin de protéger les droits acquis de ceux qui ont tout quitté pour s'installer dans la province avant les réformes de novembre 2025.

Écoutez le député Christopher Weissberg aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«C'est une clause des droits acquis qui, pour moi, est la plus importante au moment où on rouvre le fameux dossier du PEQ.»

Christopher Weissberg

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