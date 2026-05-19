À l’occasion de leur discussion politique, mardi midi, les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau se penchent sur les données économiques cinglantes partagées dans un article de Michel Girard du Journal de Montréal.

Selon les chiffres analysés, le Québec a enregistré une perte monumentale de 129 600 emplois à temps plein au cours des 12 derniers mois, ce qui représente environ 360 emplois perdus par jour.

Face à ce bilan qualifié de «catastrophique» et d'«hécatombe» sur le plan économique, les animateurs déplorent le silence assourdissant des différents ministres du gouvernement de la CAQ.

Ils pointent également du doigt la stratégie gouvernementale en immigration, notamment la réduction drastique des travailleurs étrangers temporaires, qui nuit grandement à la croissance et à la survie des entreprises d'ici.

Autres sujets traités: