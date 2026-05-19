L’enthousiasme du Québec quant à la renégociation de l'entente de Churchill Falls vient de subir un sérieux coup de froid.

Le nouveau premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Tony Wakeham, a ouvertement remis en question les bases de l'accord préliminaire en affirmant qu'il n'est pas avantageux pour sa province, forçant ainsi la reprise complète des négociations pour ce projet hydroélectrique crucial.

Écoutez l'expert en énergie au CÉRIUM, Yvan Cliche, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Malgré les traumatismes passés de Terre-Neuve face aux ententes précédentes, les deux parties demeurent néanmoins condamnées à s'entendre.