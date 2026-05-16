L'actrice vient d'avoir 45 ans

Alors qu'elle vient tout juste d'avoir 45 ans, Ingrid Falaise se demande pourquoi elle n'a toujours pas eu sa crise de quarantaine.
Pourtant, elle explique que tout le monde, à un certain degré, en vit une.
Les personnes les plus affectées sont celles qui se remettent le moins en question avant d'atteindre la quarantaine...
Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise parler de la crise de la quarantaine, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«On devient un peu la personne qu'on pense qu'on doit être pour être aimé, pour être valorisé, pour être accepté. Puis, autour de 40 ans, ce masque social-là, tu ne peux plus le porter, ça éclate. Puis ces gens là qui se sont pas auto-évalués tout au long de leur vie, ça va leur rentrer dedans.»