L'actrice vient d'avoir 45 ans

Alors qu'elle vient tout juste d'avoir 45 ans, Ingrid Falaise se demande pourquoi elle n'a toujours pas eu sa crise de quarantaine.

Pourtant, elle explique que tout le monde, à un certain degré, en vit une.

Les personnes les plus affectées sont celles qui se remettent le moins en question avant d'atteindre la quarantaine...

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise parler de la crise de la quarantaine, samedi, au micro de Denis Lévesque.