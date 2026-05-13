Série égalisée 2-2

Les Canadiens de Montréal ont vu les Sabres de Buffalo niveler la série, mardi soir, dans un match marqué par des bonds capricieux et un manque d'opportunisme en avantage numérique.

Martin McGuire explique que le but égalisateur des Sabres, résultat d'une fente irrégulière dans la baie vitrée, est un problème connu de longue date à cet endroit de la bande.

Malgré la défaite, l'analyste ne voit aucun signe d'inquiétude: avec une série maintenant égale 2-2, il rappelle que le Tricolore est traditionnellement performant sur la route.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, mercredi à Lagacé le matin.