Sondage sur les intentions de vote au Québec

Le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyse les résultats de deux nouveaux sondages qui confirment un «effet Fréchette» indéniable.

La Coalition avenir Québec (CAQ) effectue une remontée spectaculaire, notamment chez les femmes et les aînés, réduisant l'écart avec le Parti québécois (PQ).

Les deux sondages sont toutefois préoccupants pour le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau décortiquer les résultats, mercredi, à Lagacé le matin.

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