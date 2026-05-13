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Sondage sur les intentions de vote au Québec

Un effet Fréchette à la CAQ: «Une immense différence avec l'ère Legault»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mai 2026 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Un effet Fréchette à la CAQ: «Une immense différence avec l'ère Legault»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyse les résultats de deux nouveaux sondages qui confirment un «effet Fréchette» indéniable.

La Coalition avenir Québec (CAQ) effectue une remontée spectaculaire, notamment chez les femmes et les aînés, réduisant l'écart avec le Parti québécois (PQ).

Les deux sondages sont toutefois préoccupants pour le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau décortiquer les résultats, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Que penser des craintes d'espionnage au PQ?;
  • Les critiques du nouveau solidaire Alexandre Boulerice et sa référence à la santé mentale.

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