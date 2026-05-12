Une maman fière

Si les partisans des Canadiens sont passionnés en suivant le parcours de l'équipe en séries éliminatoires, imaginez si votre fils était sur la patinoire avec un chandail bleu-blanc-rouge.

C'est le cas de Lyne Rodrigue, la maman du défenseur Alexandre Carrier, qui a assisté aux deux premiers matchs de la série contre les Sabres, à Buffalo.

Le défenseur petit format de 29 ans connaît de très bonnes séries jusqu'à présent, s'imposant comme une pièce importante de la brigade défensive de Martin St-Louis. En 10 matchs, il compte 1 but et 2 mentions d'aide.

Écoutez Lyne Rodrigue, mère du défenseur Alexandre Carrier, discuter du parcours en séries de son fils, mardi, au micro de Philippe Cantin.