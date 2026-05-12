Une maman fière

Si les partisans des Canadiens sont passionnés en suivant le parcours de l'équipe en séries éliminatoires, imaginez si votre fils était sur la patinoire avec un chandail bleu-blanc-rouge.
C'est le cas de Lyne Rodrigue, la maman du défenseur Alexandre Carrier, qui a assisté aux deux premiers matchs de la série contre les Sabres, à Buffalo.
Le défenseur petit format de 29 ans connaît de très bonnes séries jusqu'à présent, s'imposant comme une pièce importante de la brigade défensive de Martin St-Louis. En 10 matchs, il compte 1 but et 2 mentions d'aide.
Écoutez Lyne Rodrigue, mère du défenseur Alexandre Carrier, discuter du parcours en séries de son fils, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est un rêve qui se réalise de vivre ça à Montréal avec notre fils, avec la famille au complet on match. Dans les estrades, l'ambiance est trois fois plus importante et imposante [...] Quand il est arrivé à Montréal en décembre l'année dernière, déjà là, on était très heureux, maintenant avec les séries, c'est la première fois qu'il vit une deuxième série. Ça regarde bien avec les deux derniers matchs qu'on a eu.»