Une ancienne directrice témoigne

La saga de l'école primaire Bedford franchit une nouvelle étape après le congédiement de 11 enseignants dont les brevets ont été révoqués par le ministère de l'Éducation.

Un «noyau dur» d'enseignants aux méthodes archaïques faisaient la pluie et le beau temps et mélangeaient religion et enseignement, tout en intimidant leurs collègues.

Écoutez Lyne Robichaud, directrice de l'établissement entre 2017 et 2021, témoigner du climat toxique qui régnait à l'époque, mercredi, à Lagacé le matin.

L'ex-gestionnaire, désormais à la retraite, dénonce également le manque de soutien criant du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) durant son mandat.

Elle ajoute avoir tenté d'imposer des mesures disciplinaires, mais s'être butée à sa hiérarchie.