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Une ancienne directrice témoigne

Crise à l'école Bedford: «Je les voyais pleurer dans mon bureau»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mai 2026 07:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Crise à l'école Bedford: «Je les voyais pleurer dans mon bureau»
Crise à l'école Bedford: une ancienne directrice témoigne au micro de Patrick Lagacé. / Fokasu Art / Adobe Stock

La saga de l'école primaire Bedford franchit une nouvelle étape après le congédiement de 11 enseignants dont les brevets ont été révoqués par le ministère de l'Éducation. 

Un «noyau dur» d'enseignants aux méthodes archaïques faisaient la pluie et le beau temps et mélangeaient religion et enseignement, tout en intimidant leurs collègues.

Écoutez Lyne Robichaud, directrice de l'établissement entre 2017 et 2021, témoigner du climat toxique qui régnait à l'époque, mercredi, à Lagacé le matin.

L'ex-gestionnaire, désormais à la retraite, dénonce également le manque de soutien criant du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) durant son mandat.

Elle ajoute avoir tenté d'imposer des mesures disciplinaires, mais s'être butée à sa hiérarchie.

«Malheureusement non [je n'ai pas été soutenue] parce que c'est vrai, moi à un moment donné je m'étais fait dire que je faisais trop de mesures disciplinaires parce que c'était la seule façon que certains enseignants respectaient les règles...»

Lyne Robichaud

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