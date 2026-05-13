À seulement quatre mois du début de la campagne électorale au Québec, le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) sont à égalité dans les intentions de vote, selon un sondage Synopsis-La Presse.
Le parti de Paul St-Pierre Plamondon et celui de Charles Milliard récoltent chacun 30% des intentions de vote après répartition des indécis.
Cependant, grâce à son avance chez les francophones, la formation souverainiste décrocherait le pouvoir.
Écoutez Patrick Lagacé analyser un récent coup de sonde sur les intentions de vote au Québec, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Ce sondage-là, évidemment, n'est pas une bonne nouvelle pour Charles Milliard. Il y avait une lancée pour le PLQ. On dirait que toute la saga de Sona Lakhoyan, le retour des brownies et le retour du fling-flang dans l'actualité, ça n'a pas aidé. Tout comme ses positions sur la clause de dérogation sur le français...»
De son côté, la Coalition avenir Québec (CAQ) profite un peu de l'arrivée d'une nouvelle cheffe, Christine Fréchette: le parti qui est actuellement au pouvoir reprend la troisième position au Parti conservateur (PCQ) d'Éric Duhaime.
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