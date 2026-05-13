À seulement quatre mois du début de la campagne électorale au Québec, le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) sont à égalité dans les intentions de vote, selon un sondage Synopsis-La Presse.

Le parti de Paul St-Pierre Plamondon et celui de Charles Milliard récoltent chacun 30% des intentions de vote après répartition des indécis.

Cependant, grâce à son avance chez les francophones, la formation souverainiste décrocherait le pouvoir.

Écoutez Patrick Lagacé analyser un récent coup de sonde sur les intentions de vote au Québec, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.