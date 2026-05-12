Match numéro 4

Les Canadiens affronteront un nouveau gardien lors du quatrième match de la série face aux Sabres de Buffalo, alors que le Finlandais Ukko-Pekka-Luukonen défendra la cage des visiteurs.

À quoi s'attendre des Sabres qui tirent de l'arrière 2-1 dans cette série?

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier discuter du quatrième affrontement entre les Canadiens et les Sabres, mardi, au micro de Philippe Cantin.