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Les restaurants et hôtels sont bondés

«Chaque match de plus en séries, c'est un cadeau pour l'industrie touristique»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 mai 2026 16:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Chaque match de plus en séries, c'est un cadeau pour l'industrie touristique»
Plusieurs entreprises adoptent les couleurs des Canadiens de Montréal dans le centre-ville de Montréal / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

Les partisans des Canadiens de Montréal ont un impact sur les restaurants de Montréal, mais aussi sur les hôtels, bondés dans la métropole.

Tourisme Montréal estime que les Québécois se rassemblent à Montréal lors des jours de matchs à domicile, mais également à l'étranger, ce qui montre l'ampleur de la fièvre des séries.

La porte-parole de l'organisme, Aurélie De Blois souligne que les commerces observent une augmentation de 30 à 40 % de leur achalandage grâce aux matchs du Tricolore.

Écoutez Aurélie de Blois, porte-parole de Tourisme Montréal, parler de ces chiffres encourageants, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

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