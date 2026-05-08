Rencontre Mark Carney et Danielle Smith

Le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, vendredi.

Au cœur de cette rencontre, la signature d’une entente de principe visant la construction d’un pipeline entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, ainsi que l’éventuel référendum souhaité par Danielle Smith, ont particulièrement retenu l’attention.

Écoutez l'analyste de politique fédérale, Dimitri Soudas, en discuter, vendredi, au micro de Philippe Cantin.