Rencontre Mark Carney et Danielle Smith

Le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, vendredi.
Au cœur de cette rencontre, la signature d’une entente de principe visant la construction d’un pipeline entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, ainsi que l’éventuel référendum souhaité par Danielle Smith, ont particulièrement retenu l’attention.
Écoutez l'analyste de politique fédérale, Dimitri Soudas, en discuter, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«Ils voulaient faire le point sur l'entente de principe qui a été signée pour un pipeline de l'Alberta vers la Colombie-Britannique. Ils voulaient s'asseoir pour un comparer des notes sur comment ça va avec cette entente, parce que, tant leur ministère que leurs ministres travaillent là-dessus. Bien sûr, ils souhaitent aussi parler du référendum qui s'en vient sur les neuf questions constitutionnelles que madame Smith a posées.»