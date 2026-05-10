Un but entièrement québécois

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 6-2 contre les Sabres de Buffalo, dimanche, lors du troisième match de la demi-finale de l'Association de l'est.
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Les entrevues et commentaires avec:
- 0:07 - Nick Suzuki
- 1:56 - Zachary Bolduc (qui commente le premier but en séries par trois joueurs québécois des Canadiens depuis 2010)
- 7:49 - Jakub Dobes
- 8:34 - Alex Newhook
- 10:33 - Lane Hutson
- 13:59 - Cole Caufield et Zachary Bolduc (au podium)
- 18:40 - Louis Jean nous parle du bon de presse de Lindy Ruff
- 23:18 - Le point de presse de Martin St-Louis