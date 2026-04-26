Ima invitée du segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l’animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J’en reviens pas, pour la laisser s’exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c’est la chanteuse Ima qui est l’invitée de l’émission Signé Lévesque.

Écoutez celle qui effectue un retour musical après neuf ans d’absence, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

L’artiste souhaitait d'abord profiter de son micro pour dénoncer la situation des nids-de-poule, particulièrement criante à Montréal.