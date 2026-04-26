Ima invitée du segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l’animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J’en reviens pas, pour la laisser s’exprimer sur un sujet qui la choque.
Cette semaine, c’est la chanteuse Ima qui est l’invitée de l’émission Signé Lévesque.
Écoutez celle qui effectue un retour musical après neuf ans d’absence, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
L’artiste souhaitait d'abord profiter de son micro pour dénoncer la situation des nids-de-poule, particulièrement criante à Montréal.
«Je commence à être un petit peu révolté. On s'entend que les petits nids de poule, maintenant, c'est rendu des minis lacs. Ça n’a pas de bon sens. Puis je me dis : qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à cette situation-là? Moi, ça vient me chercher ce morceau-là.»
La chanteuse se tourne ensuite vers un sujet plus personnel en soulignant les défis qu'elle a traversés pour effectuer un retour dans l'industrie musicale, et met de l'avant la nécessité de l'art dans sa vie.
«La musique est revenue me chercher en 2021. Et à ce moment-là, j'avais envie et besoin d'être présente pour mon fils. Mais à un moment donné, j'avais aussi besoin de me réaliser et j'ai compris que je suis vraiment une artiste dans l'âme. La musique, c'est vraiment un milieu difficile, mais je me suis mis à fond là-dedans, puis je me suis fait une merveilleuse équipe. J'ai persévéré et je suis arrivée à reprendre mon pouvoir.»