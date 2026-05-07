Après s’être enfui mardi de sa maison de transition située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, la police a finalement pu retrouver la trace de Gilles Tardif sur le Plateau-Mont-Royal.

Cet homme âgé de 69 ans est considéré comme étant l’un des pires prédateurs sexuels du Québec.

Surnommé le «violeur aux gants noirs», il aurait fait près de 40 victimes au milieu des années 80, notamment des jeunes filles.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, jeudi, à l’émission de Patrick Lagacé.

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