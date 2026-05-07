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«Le violeur aux gants noirs»

Le pire prédateur sexuel du Québec retrouvé après deux jours de cavale

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 mai 2026 06:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Le pire prédateur sexuel du Québec retrouvé après deux jours de cavale
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Après s’être enfui mardi de sa maison de transition située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, la police a finalement pu retrouver la trace de Gilles Tardif sur le Plateau-Mont-Royal.

Cet homme âgé de 69 ans est considéré comme étant l’un des pires prédateurs sexuels du Québec.

Surnommé le «violeur aux gants noirs», il aurait fait près de 40 victimes au milieu des années 80, notamment des jeunes filles.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, jeudi, à l’émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

  • 10e féminicide de l’année au Québec après le meurtre d’une femme à Gatineau.

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