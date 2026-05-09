Lancé durant la nuit de vendredi à samedi

Le Dossier santé numérique a été lancé dans la nuit de vendredi à samedi, en Mauricie et dans le nord de Montréal, en tant que projet pilote touchant 22 000 employés.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter samedi, lors de sa revue de presse à l’émission Signé Lévesque.
«Ce sont des coûts d’exploitation annuels de 100 millions de dollars. Mais, à terme, Santé Québec s’attend à des économies d’au moins 120 millions de dollars par année. Donc, on serait gagnants au final.»
Sujets abordés:
- La Presse: plusieurs craintes reliées au lancement du Dossier santé numérique
- L’hantavirus soulève des inquiétudes malgré les faibles risques d’épidémie, selon l’Organisation mondiale de la santé.