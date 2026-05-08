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Situation inquiétante

Fermetures et pertes d'emplois: les tarifs font encore mal à nos entreprises

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 mai 2026 16:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Fermetures et pertes d'emplois: les tarifs font encore mal à nos entreprises
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Les tarifs douaniers imposés par Donald Trump continuent de mettre de la pression sur les PME, comme le démontre l'annonce de la fermeture de deux entreprises québécoises oeuvrant dans le secteur de l'acier, vendredi.

Acier Orford, une entreprise de l'Estrie qui comptait 60 employés, a annoncé qu'elle procéderait à une fermeture progressive au cours des prochaines semaines en raison des tarifs américains sur l'acier.

Même son de cloche du côté de Cercueil Magog, le plus grand fabricant de cercueils en acier du Canada, et qui a annoncé devoir mettre fin à ses opérations le 18 juillet prochain. 50 emplois sont perdus dans le cadre de cette fermeture.

Écoutez Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, en discuter, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

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