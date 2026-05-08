Deuxième match Sabres-Buffalo

Les Canadiens de Montréal disputeront leur deuxième rencontre contre les Sabres de Buffalo vendredi, dans le cadre du deuxième tour des séries éliminatoires de la LNH.

À la suite de la défaite du Tricolore lors du premier match, les partisans de l’équipe se tournent vers différentes superstitions afin d’avoir l’impression d’exercer un certain contrôle sur l’issue de la rencontre et adoptent toutes sortes de rituels et de superstitions.

Ils ne sont toutefois pas les seuls, puisque les athlètes professionnels ont également leurs petites manies avant les événements sportifs importants.

Écoutez Antoine Roussel, ancien joueur professionnel et expert hockey, discuter des superstitions chez les partisans et les joueurs de hockey vendredi au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.