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Santé

22 millions pour les soins à domicile à la veille de la mise en place du DSN

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 mai 2026 15:48

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette
22 millions pour les soins à domicile à la veille de la mise en place du DSN
Le Québec maintenant / Cogeco Média

La première ministre Christine Fréchette était en Montérégie ce vendredi pour annoncer une aide de 22 millions pour améliorer les soins à domicile pour les aînés.

Cette somme représente un million d’heures de soins, alors que plus de 13 000 personnes sont en attente d’une prise en charge présentement dans la province.

Écoutez la journaliste de Cogeco Média Any Guillemette faire le point sur cette annonce, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Le Dossier de santé numérique (DSN) sera mis en place à 4 h du matin dans des hôpitaux du Centre-du-Québec et de Montréal.

La première ministre et la ministre de la Santé se sont placées sur la défensive alors qu'elles répondaient aux questions des journalistes à ce sujet.

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