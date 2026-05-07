Série de 2e ronde entre Montréal et Buffalo

Après une série éreintante contre Tampa Bay, les Canadiens de Montréal fait face à un défi de taille: les Sabres de Buffalo.

Guillaume Lefrançois souligne le contraste physique frappant entre les deux formations.

Avec une défense pesant en moyenne 217 livres et des colosses comme Owen Power et Logan Stanley (6'7"), Buffalo impose un mur physique aux «petits» attaquants montréalais comme Cole Caufield.

Malgré ce déficit de stature et une «batterie émotive» potentiellement à plat, l'espoir réside devant le filet adverse, où le gardien Alex Lyon reste à prouver.

Que peuvent faire les joueurs des Canadiens pour ne pas se laisser intimider?

Écoutez Guillaume Lefrançois, journaliste sportif à La Presse, discuter de la série Canadiens-Sabres, jeudi au micro de Philippe Cantin.