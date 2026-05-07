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Série de 2e ronde entre Montréal et Buffalo

La taille des Sabres, un mur infranchissable pour le Tricolore?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 mai 2026 15:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La taille des Sabres, un mur infranchissable pour le Tricolore?
L'ailier droit des Canadiens de Montréal, Cole Caufield (13), est poussé hors de son enclos par le défenseur des Sabres de Buffalo, Logan Stanley (64), durant la deuxième période du premier match de la série éliminatoire de deuxième ronde de la Coupe Stanley de la LNH, le mercredi 6 mai 2026, à Buffalo, dans l'État de New York / AP Photo / Jeffrey T. Barnes

Après une série éreintante contre Tampa Bay, les Canadiens de Montréal fait face à un défi de taille: les Sabres de Buffalo.

Guillaume Lefrançois souligne le contraste physique frappant entre les deux formations.

Avec une défense pesant en moyenne 217 livres et des colosses comme Owen Power et Logan Stanley (6'7"), Buffalo impose un mur physique aux «petits» attaquants montréalais comme Cole Caufield.

Malgré ce déficit de stature et une «batterie émotive» potentiellement à plat, l'espoir réside devant le filet adverse, où le gardien Alex Lyon reste à prouver.

Que peuvent faire les joueurs des Canadiens pour ne pas se laisser intimider? 

Écoutez Guillaume Lefrançois, journaliste sportif à La Presse, discuter de la série Canadiens-Sabres, jeudi au micro de Philippe Cantin. 

«Vous allez trouver que Cole Caufield et Lane Hutson ont l'air particulièrement petits sur la patinoire pendant cette série.»

Guillaume Lefrançois

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