Les Sabres mènent 1-0 dans la série

Les Canadiens ont-t-ils déjà épuisé leur «gaz» après l'intense série contre le Lightning?

Au lendemain d'une défaite de 4-2 lors du premier affrontement à Buffalo, Martin McGuire nous rassure: l'heure n'est pas à la panique.

Entre un entraînement optionnel pour retrouver la confiance et la nécessité de contrer le style agressif de Lindy Ruff, le Tricolore doit resserrer son exécution.

Martin St-Louis restera-t-il fidèle à ses trios ou est-il temps de sortir la carte Gallagher?

Écoutez l'entrevue avec Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média.