 Aller au contenu
Les Sabres mènent 1-0 dans la série

Comment expliquer la défaite des Canadiens mercredi soir à Buffalo?

par FM93

0:00
10:28

Entendu dans

Le retour du 93

le 7 mai 2026 16:00

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Richard Courchesne
Richard Courchesne

et autres

Comment expliquer la défaite des Canadiens mercredi soir à Buffalo?
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens ont-t-ils déjà épuisé leur «gaz» après l'intense série contre le Lightning? 

Au lendemain d'une défaite de 4-2 lors du premier affrontement à Buffalo, Martin McGuire nous rassure: l'heure n'est pas à la panique.

Entre un entraînement optionnel pour retrouver la confiance et la nécessité de contrer le style agressif de Lindy Ruff, le Tricolore doit resserrer son exécution.

Martin St-Louis restera-t-il fidèle à ses trios ou est-il temps de sortir la carte Gallagher?  

Écoutez l'entrevue avec Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média. 

«Cole Caufield a dit : "Je n'ai pas perdu ma confiance, je ne suis pas en train de me démolir en petite boule à terre". L'important, c'est de gagner des matchs.»

Martin McGuire

Vous aimerez aussi

Le prix d’un voyage en Europe pour aller voir les Canadiens en séries
Lagacé le matin
Le prix d’un voyage en Europe pour aller voir les Canadiens en séries
0:00
5:54
Avec un gilet des Sabres près du Centre Bell: une expérience sociale hostile
Lagacé le matin
Avec un gilet des Sabres près du Centre Bell: une expérience sociale hostile
0:00
4:18
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le retour du 93

«L’équipe qui fera le plus d’erreurs va probablement se mettre en difficulté»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
1er match de la série Canadiens-Sabres
«L’équipe qui fera le plus d’erreurs va probablement se mettre en difficulté»